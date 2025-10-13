Denizli'de Sosyal Medya Trafik Magandalarını Ele Verdi

Denizli'de son günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüler, trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerin yakayı ele vermesine neden oluyor. Tek teker gösterileri, drift hareketleri ve ters yön ihlalleriyle gündeme gelen magandalara binlerce liralık cezalar kesildi.

Denizli'de sosyal medya, trafik magandalarının adeta kabusu haline geldi. Kentte son günlerde vatandaşlar tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kuralları hiçe sayan sürücülerin tespit edilmesini sağladı. Son olarak Ali Aygören Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün ön tekeri kaldırarak akrobatik hareketler yaptığı görüntüler kısa sürede yayıldı. Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 3 bin 160 TL idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, benzer şekilde geçtiğimiz günlerde ters yönde ilerleyen bir sürücü ile drift yapan bir araç sürücüsü de sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde yakalanırken Trafik güvenliğini tehlikeye atan her davranışın yakından takip edildiği öğrenildi. - DENİZLİ