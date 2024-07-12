Denizli'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 92 Kişi 340 Bin TL Dolandırıldı

Denizli'de sosyal medyada ilana koyulan uygun fiyatlı ürünleri almak isteyen 92 kişi 340 bin TL dolandırıldı. Anlaştıkları kargo görevlileri aracılığıyla mağdurların güvenini kazanan dolandırıcılardan 6'sı tutuklandı.

Denizli sosyal medya üzerinden piyasa değerinin çok altında fiyatlarla jeneratör, bisiklet, ayakkabı, lastik ve televizyon gibi ürünleri satış ilanını veren dolandırıcılar, birlikte hareket ettikleri kargo görevlileri sayesinde kendilerine ulaşan alıcılara güven verdi. Kargoların gönderildiğine dair alıcılara evrak görüntülerini göndererek güven kazanan dolandırıcılar, paylaştıkları hesap numaralarına para gönderilmesinin ardından alıcılara maddi değeri düşük ürünler gönderdi. Ürünlerin ulaştığı alıcıların tekrar aradığı dolandırıcılar, bu kez de telefonları açmayarak engellediği öğrenildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olayını tespit ederek harekete geçti. 92 vatandaşı 340 bin 105 TL dolandırarak haksız kazanç elde eden dolandırıcıların KOM ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildi. Adresleri de belirlenen dolandırıcıların yakalanması için kent merkezinde 2, Acıpayam ilçesinde 5 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ