Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi - Haberler

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Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 1'li ölümlü, 56'sı yaralamalı, 77'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 134 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 1'li ölümlü, 56'sı yaralamalı, 77'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 134 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 30 Mayıs ile 5 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 18 bin 530 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 336'sı hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 134 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından, 1'li ölümlü, 56'sı yaralamalı ve 77'si maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 16 okul servisi denetlenirken, 1 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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