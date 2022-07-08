Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 35'i maddi hasarlı ve 49'u yaralanmalı olmak üzere toplam 84 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 35'i maddi hasarlı ve 49'u yaralanmalı olmak üzere toplam 84 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.
Denizli'de trafik ekipleri tarafından 4 ile 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 11 bin 553 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 3 bin 617'si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 84 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 49'u yaralanmalı, 35'i maddi hasarlı kaza meydana geldi. - DENİZLİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa