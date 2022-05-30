Denizli'de son 1 haftada 138 trafik kazası meydana geldi - Haberler

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Denizli'de son 1 haftada 138 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'de son 1 haftada 138 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'i maddi hasarlı, 66'sı olmak üzere toplam 138 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'i maddi hasarlı, 66'sı olmak üzere toplam 138 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 23 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 20 bin 6 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 526'ü hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 138 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 66'sı yaralanmalı, 72'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 87 okul servisi denetlenirken, herhangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Tragger Mayıs 3. Sayfa Haberler

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