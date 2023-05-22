Denizli'de son 1 haftada 137 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 57'si yaralanmalı, 79'u maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 137 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 57'si yaralanmalı, 79'u maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 137 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 15-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 17 bin 407 araç kontrol edildi, bu araçlardan 948 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 137 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 57'si yaralanmalı, 79'u maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza oldu. - DENİZLİ