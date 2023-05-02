Denizli'de son 1 haftada 137 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 63'ü yaralanmalı, 73'ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 137 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 63'ü yaralanmalı, 73'ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 137 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 24 Nisan ile 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 16 bin 421 araç kontrol edildi, bu araçlardan 801 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 137 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 63'ü yaralanmalı, 73'ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza oldu. - DENİZLİ