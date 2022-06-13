Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 66'sı maddi hasarlı, 62'si yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 129 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 6 ile 12 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 21 bin 727 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 705'i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 129 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 62'si yaralanmalı, 66'sı maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi.

Öte yandan, 29 okul servisi denetlenirken, herhangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa