Denizli'de son 1 haftada 122 trafik kazası meydana geldi - Haberler

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 61'i maddi hasarlı, 59'u yaralanmalı ve 2'si ölümlü olmak üzere toplam 122 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 16 ile 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 26 bin 642 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 503'ü hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 122 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 59'u yaralanmalı, 61'i maddi hasarlı ve 2'si ise ölümlü kaza meydana geldi.

Öte yandan, 34 okul servisi denetlenirken, 1 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa