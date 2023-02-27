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Denizli'de son 1 haftada 105 trafik kazası meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de son 1 haftada 105 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 41'i yaralanmalı ve 64'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 105 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 41'i yaralanmalı ve 64'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 105 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 20 ile 26 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 19 bin 770 araç kontrol edildi, bu araçlardan 2 bin 34 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 105 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 41'i yaralanmalı, 64'ü maddi hasarlı kaza oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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