Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Sobalı Evde Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Denizli'de sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdi. Olay yerinde bulunan genç ise cenazelerin çıkarılışını gözyaşlarıyla izledi.

Denizli'de sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdi. Annesi ve kardeşini ilk bulan genç ise cenazelerin çıkarılışını gözyaşları eşliğinde izledi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmek için kalkan genç, annesi Rukiye Kasap (45), kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i (16) hareketsiz halde buldu. Evdeki ağır kokuya da dayanamayan genç, kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, sobalı dairede yaşayan ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından adreste yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağını belirtildi.

Öte yandan, durumu fark ederek ihbarda bulunan gencin ise annesinin ve kardeşinin cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, "Götürmeyin gözünüzü seveyim, götürmeyin ağabey" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli? Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli? Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli? Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kaç yaşında, nereli? Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kaç yaşında, nereli? Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli? Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title