Denizli'de Siren Tertibatlı Lüks Araç Trafikten Men Edildi

Denizli'de Siren Tertibatlı Lüks Araç Trafikten Men Edildi
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan trafik denetimlerinde siren tertibatlı ve çakarlı lüks bir otomobili trafikten men etti. Araç sürücüsü, 138 bin 172 TL'lik idari para cezası ile cezalandırıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlere takılan siren tertibatlı ve çakarlı lüks otomobil trafikten men edildi ve araç sahibinin sürücü belgesine el konulurken 138 bin 172 TL'lik idari para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlere takılan lüks otomobilde yapılan incelemelerde trafikte usulsüz şekilde geçiş üstünlüğü sağlamak amacıyla kullanılan siren sistemi sistemi tespit edildi. Siren sistemi kullanan araç trafikten 30 gün süreyle men edildi ve araç sürücüsünün sürücü belgesine 30 gün el konulurken 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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