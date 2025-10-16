Haberler

Denizli'de Silahlı Saldırı: Eski İş Yeri Sahibi Yeni Sahibine Ateş Açtı

Denizli'de Silahlı Saldırı: Eski İş Yeri Sahibi Yeni Sahibine Ateş Açtı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski iş yeri sahibi, yeni iş yeri sahibinin dükkanını silahla basarak bir kişiyi yaraladı. Olay sonrası kaçan saldırgan için polis geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Denizli'de eski iş yeri sahibi, yeni iş yeri sahibinin dükkanını silahla basarak dehşet saçtı. Yanında getirdiği silahla yeni iş yeri sahibini yaralayan şahıs, olayın ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde faaliyet göstersen bir işletmeye gelen eski iş yeri sahibi ile yeni iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma başladı. İşletmenin içerisinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Akşam saatlerinde dükkana gelen eski işyeri sahibi yanında getirdiği silah ile tartıştığı henüz ismi bilinmeyen şahsa ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Silahla vurulan işyeri sahibi kanlar içinde yerde yığılırken, silahla ateş açan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerinin üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan işyeri sahibinin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan şahıs için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



