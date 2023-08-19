Denizli'de Silah Kazası: Kadın Hafif Yaralandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, oğlunun elindeki silahın kazara ateş alması sonucu hafif yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, oğlunun elindeki silahın kazara ateş alması sonucu hafif yaralandı.
Atalar Mahallesi 927 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan A.İ.İ. (25) temizlemeye çalıştığı tabancanın kazara ateş alması sonucu annesi S.H'yi (49) bacağından vurdu.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - 3. Sayfa