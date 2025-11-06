Haberler

Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Üç Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Denizli'de düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığıyla ilgili üç şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmatla yakalanan üç şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan operasyonel çalışmalar sonucu silah kaçakçılığı suçuna karıştıkları iddia edilen üç şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların üzerlerinde, araç, ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 5 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, bin 124 adet fişek, 11 adet kartuş ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
