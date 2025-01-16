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Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Denizli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ile kesici alet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının yönlenmesine yönelik olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Silah ve mühimmat kaçakçılığına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 300 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 96 adet av tüfeği fişeği, 10 adet sustalı bıçak, 10 adet sallama bıçak, 4 adet muşta ve 1 adet pala ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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