Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Denizli'de silah kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 3 şüphelinin ev ve arabalarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine 3 şahsı takibe alan emniyet güçleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait iki ayrı ev ve arabada aramalar yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 255 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DENİZLİ