Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Güncelleme:

Denizli'de yapılan çalışmalar sonucunda silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin ev ve arabalarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonun ardından şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Denizli'de silah kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 3 şüphelinin ev ve arabalarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine 3 şahsı takibe alan emniyet güçleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait iki ayrı ev ve arabada aramalar yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 255 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Denizli 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli? Yasin Solak kimdir? Zafer Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Yasin Solak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title