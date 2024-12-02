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Denizli'de Sevgili Kavgası Kanlı Bitti: Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçakladı

Denizli'de Sevgili Kavgası Kanlı Bitti: Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçakladı
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Denizli'de bir apartta yaşanan tartışma sonunda Rabia O., erkek arkadaşı Mert T.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Olayın ardından Mert T. hastaneye kaldırılırken, Rabia O. gözaltına alındı.

Denizli'de aralarında tartışma çıkan iki sevgilinin kavgası kanlı bitti. Öfkesine yenik düşen kadın, erkek arkadaşını göğsünden bıçakla yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sarayalar Mahallesinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre Mert T., kız arkadaşı Rabia O.'nun yaşadığı apart dairesine gitti. Burada ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine yenik düşen Rabia O., önce Mert T.'nin bir arkadaşını arayarak yanlarına gelerek Mert T.'yi götürmesini istedi. Daha sonra hararetlenen tartışma sonucunda Rabia O., eline aldığı bıçakla Mert T.'yi göğsünde yaraladı. Binadan çıkan Mert T., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri göğsünden hafif yaralanan Mert T.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise Rabia O.'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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