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Denizli'de Servis Midibüsü Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı

Denizli'de Servis Midibüsü Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı
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Denizli'de bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Acılı aileler Adli Tıp Kurumu önünde cenazeleri teslim almak için bekliyor.

Denizli'de cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün alt geçitte devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde cenazeleri teslim almak için acılı bekleyişi sürüyor.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 20 S 0547 plakalı Hasan Koyun yönetimindeki servis, otoban alt geçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis aracındaki yaralıları çıkarttı. İçerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde, Elif Karadağ (55), İlkay Tosun (46), Ramazan Gördü (52), Dilek Sarı (41) hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Sürücü Hasan Koyun ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aileler cenazeleri teslim almak için bekliyor

Kazada hayatını kaybeden Elif Karadağ, İlkay Tosun, Ramazan Gördü ve Dilek Sarı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden işçilerin aileleri ise Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşları içerisinde cenazelerini teslim almayı bekliyor. Acılı aileleri yakınlarının teselli ettiği görüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ailelere teslim edilmesi bekleniyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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