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Denizli'de Şehit İhlali Yapan Sürücülere Sıkı Denetim

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Denizli Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere karşı sıkı denetim başlattı. Denizli-İzmir ve Denizli-Antalya karayolu Üçgen Köprülü Kavşağı giriş ve çıkışlarında şerit ihlali uygulaması yapılıyor. Sürücülerden trafik işaret ve levhalarına riayet etmeleri istendi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Denizli'de şehit ihlali yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere karşı sıkı denetim başlatıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde trafik akışının düzenini sağlamak, meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla Denizli- İzmir karayolu ile Denizli - Antalya karayolu istikametindeki Üçgen Köprülü Kavşağı giriş ve çıkışlarında şerit ihlali uygulaması yapılıyor. Önemli bir geçiş noktasında bulunan yolu kullanan sürücülerden trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları ve cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için trafik işaret ve levhalarına riayet etmeleri istendi.

Trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere Kent Güvenlik Sistemlerince 2918 sayılı K.T.K 47/1c maddesi "Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" maddesinden cezai işlem uygulanmakta olduğu kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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