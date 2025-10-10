Denizli'de Şehir İçi Dolmuşlara Yöenlik Denetim Gerçekleştirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de toplu taşımada düzeni sağlamak için kent merkezinde sefer yapan şehir içi dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından kent merkezindeki güzergahlarda yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuşlara yönelik kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların güvenli, konforlu ve kurallara uygun şekilde seyahat edebilmesi amacıyla, dolmuşların belirlenen güzergah kontrollerini ve durak harici yolcu indirip bindirme yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında, trafiğin yoğun olduğu noktalarda durak dışı bekleme yapan ve akışı olumsuz etkileyen sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca, dolmuşların genel temizlik durumu, araç içi düzeni ve vatandaşların güvenliğini etkileyebilecek unsurları da inceledi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere gerekli idari işlemler uygulandı. - DENİZLİ