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Denizli'de Şarampole Uçan Araçta 1 Yaralı

Denizli'de Şarampole Uçan Araçta 1 Yaralı
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Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde seyir halindeki bir aracın kontrolünü kaybederek şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde seyir halindeki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Acıpayam İlçesi, Köke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam İlçesi istikametinden Kelekçi Mahallesi istikametine seyir halindeki otomobil Köke makası olarak bilinen noktaya geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenden sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç şarampole uçtu. Araç sürücüsü kazada hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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