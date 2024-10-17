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Denizli'de Sahte İlanlarla 20 Milyon Lira Vurgun: Eski Vali Yardımcısı'nın Oğlunun Katil Zanlısı Operasyonda Yakalandı

Denizli'de Sahte İlanlarla 20 Milyon Lira Vurgun: Eski Vali Yardımcısı'nın Oğlunun Katil Zanlısı Operasyonda Yakalandı
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Denizli'de sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek 20 milyon lira dolandırıcılık yapan çetenin operasyonla çökertildiği, zanlılar arasında eski Denizli Vali Yardımcısının oğlunun katil zanlısının da bulunduğu öğrenildi.

Denizli'de sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde sahte ilanlar vererek 20 milyon vurgun yapan çetenin üyelerinin birinin, eski Denizli Vali Yardımcısı'nın oğlunun katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sahte hesaplar veya şifreleri çalınmış gerçek kişi hesapları üzerinden Türkiye genelinde yerel alım ve satım sayfalarında römork, konteyner, su deposu, kiralık ev gibi ilanlar veren çete üyeleri, yurt genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin 62 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira mağdur ettiği belirlendi. JASAT timlerinin çalışmaları sonucunda suç örgütünün Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Aydın, Adana ve Diyarbakır illerinden 74 şüpheliden oluştuğu belirlendi. 400 jandarma personelinin katılımıyla Denizli merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından gözaltına alınan 66 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan çete üyelerinden birisinin ise, geçtiğimiz yıllarda eski Denizli Vali Yardımcısı'nın oğlu Safa Akif İnan'ın katil zanlısı İbrahim S. olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde olmuştu. İddiaya göre, kavga olayına sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma neden oldu. Tartışmanın ardından Ahmet Burak İnan, Mehmet Buğra İnan ve küçük kardeşleri Safa Akif İnan karşı taraf ile bir yerde buluştu. Yeniden başlayan tartışma alevlendi ve üç kardeş, kavga ettikleri grup tarafından yaralandı. Yaralanmanın ardından PAÜ Hastanesine kaldırılan Safa Akif İnan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Sosyal Medya Operasyon Politika Güvenlik Mahkeme 3-sayfa denizli Medya Suç

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