Denizli'de Sahte İlanlarla 20 Milyon Lira Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi

Denizli'de sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan suç örgütü JASAT'ın operasyonu ile çökertildi. 20 milyon vurgun yapan çete üyesi 66 şüpheliden 31'i tutuklanırken, örgüt üyelerinden talimatları yerine getirmeyenlere işkence yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada sahte hesaplar veya şifreleri çalınmış gerçek kişi hesapları üzerinden Türkiye genelinde yerel alım ve satım sayfalarında römork, konteynır, su deposu, kiralık ev gibi ilanlar veren çete üyeleri yurt genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur etti. İlanlarına dönüş yapan vatandaşlardan kaparo adı altında para alan şahıslar, ilandaki ürünleri ise göndermediler. Gelen ihbarlar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Jandarmanı dedektifleri olarak bilinen JASAT timi 8 ay boyunca şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin 62 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira mağdur ettiği belirlendi.

Denizli merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon

JASAT timlerinin çalışmaları sonucunda suç örgütünün Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Aydın, Adana ve Diyarbakır illerinden 74 şüpheliden oluştuğu belirlendi. 400 jandarma personelinin katılımıyla Denizli merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheliden 66'sı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Örgüt üyelerinin vücudundaki darp izleri JASAT timlerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı örgüt üyelerinin vücutlarının farklı noktalarında bulunan darp izlerinin ise verilen talimatları eksik veya yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan işkence sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu.

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden "6 ayrı suç örgütü çökertildi" diyerek haberi paylaştı. Bakan Yerlikaya'nı paylaşımda "Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü jandarma tarafından planlı ve projeli olarak yapılan "KUYU-34" ve "KUYU-35" operasyonlarında çökertildi" ifadeleri yer aldı.

66 şüpheliden 31'i tutuklandı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından gözaltına alınan 66 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin jandarma komandolar tarafından yoğun güvenlik tedbirleri kapsamında adliye girişleri ise dikkatlerden kaçmadı. 30 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 31 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ