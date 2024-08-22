Denizli'de Sahte Bileklik ve Kolye Satmaya Çalışan Dolandırıcılar Yakalandı
Denizli'de girdikleri kuyumculara sahte bileklik ve kolye satan dolandırıcılar, son kuyumcuda yakalanarak gözaltına alındı. İşyeri çalışanının dikkati sayesinde fark edilen şüpheliler, polis tarafından yakalandı.
Denizli'de girdikleri kuyumculara sahte bileklik ve kolye satan dolandırıcılar girdikleri son kuyumcuda yakayı ele verdi. İşyeri çalışanının fark etmesi üzerine kaçan 3 şüpheli yakalandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı Kuyumcular bölgesinde meydana gelen olayda 3 şüpheli ellerindeki sahte altınları satmak için kuyumculara gitti. Girdikleri 5 kuyumcuya sahte zincir şeklindeki bileklik ve kolyeleri 52 bin 260 TL karşılığında satmayı başaran dolandırıcılar girdikleri son kuyumcuda fark edildi. İşyeri çalışanın dikkati sayesinde durumu fark etmesi üzerine 3 şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri izledikleri güvenlik kameraları ve yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Kimlik tespitlerinin ardından 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı incelemelerde il dışından geldikleri belirlenen şüphelilerin kullandıkları araç tespit edildi. Kente geldikleri araçla birlikte yakalanan 3 şüphelinin yapılan üst ve araçta yapılan aramalarda 1 kolye, 3 bileklik olmak üzere 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ