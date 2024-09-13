Denizli'de Ruhsatsız Tabancalar ve Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, tarafından il genelinde "Silah ve Mühimmat Ticareti" suçuna yönelik yapılan çalışmalarda bir şüphelinin yakalanması neticesinde araçta ruhsatsız tabancalar uyuşturucu haplar ele geçirilmesi sonucunda bir kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından 12 Eylül 2024 Perşembe günü il genelinde "Silah ve Mühimmat Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada bir şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara takılı şarjör ile 46 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli "Silah ve Mühimmat Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sonucunda şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ