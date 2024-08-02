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Denizli'de Personel Servisi ile Otomobilin Çarpışması Sonucu Hayatını Kaybeden Yaşlı Karı Koca Son Yolculuklarına Birlikte Uğurlandı

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Denizli'de meydana gelen trafik kazasında personel servisi ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden yaşlı karı koca, birlikte defnedildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, yaşlı çiftin cenazeleri Bozkurt ilçesinde toprağa verildi.

Denizli'de personel servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı karı koca, son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarında meydana gelen kazada; Musa Öztürk (63) idaresindeki 20 UD 063 plakalı otomobil tali yoldan kavşağa bağlanmak istediği sırada anayolda ilerleyen H.T. yönetimindeki 20 AFB 277 plakalı tekstil işçilerini taşıyan servisle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile işçi servisi önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasına personel taşıyan serviste bulunan sürücü H.T. dahil 10 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk'ün (65), olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Acılı haberi alan Musa – Cemile Öztürk çiftinin yakınları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada yaşamlarını yitiren yaşlı çiftin, Bozkurt ilçesinden Pamukkale'nin Pınarkent Mahallesi'ne misafirliğe geldikleri öğrenildi. Yaşlı çiftin cenazeleri, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahalle Mezarlığında yan yana toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozkurt Denizli trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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