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Denizli'de Park Halindeki Otomobil Yangında Kül Oldu

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Denizli'nin Buldan ilçesinde park halindeki bir otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Denizli'de park halindeki bir otomobil, çıkan yangında alev topuna dönüştü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Buldan ilçesinin Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparktaki park halindeki B.Ç.'e ait olduğu öğrenilen araç sabah erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar ise yangın tüpleri ile yanan otomobili söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucunda araç kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar neticesinde kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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