Park halindeki minibüs alev aldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki minibüsü bir anda alevler sardı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarına sahibi tarafından park edilen minibüs henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı. Minibüsün yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler minibüsün yanında park edilmiş diğere araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için olay yeri inceleme polisleri ve itfaiye ekipleri tarafından minibüste incelemeler yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ