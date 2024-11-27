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Denizli'de Park Halindeki Araç Fren Boşalmasıyla Yokuş Aşağı Hızlandı

Denizli'de Park Halindeki Araç Fren Boşalmasıyla Yokuş Aşağı Hızlandı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde park halindeki bir otomobilin freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket ederek bir evin duvarına çarptığı bildirildi. Olayda yaralanan olmadı ancak araç hurda hale geldi.

Denizli'de park halindeki otomobil frenin boşalmasıyla metrelerce ilerledikten sonra duvara çarparak durabildi. Yokuş aşağı hızlanan araç hurda yığınına döndü.

Kaza, Buldan ilçesi Güroluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahibi tarafından park edilen araç gece saatlerinde freninin boşalması nedeniyle hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı olması sebebiyle hız kazanan araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Sesi duyarak olay yerine giden vatandaş ise ne olduğunu anlayamadı. Bir süre sonra araç sahibine ulaşılmasıyla gerçek ortaya çıktı. Freni boşaldığı anlaşılan araç ise duvara çarpmasının ardından hurda yığınına döndüğü görüldü. Olay sonrasında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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