Denizli'de Park Halindeki Araç Alev Aldı

Denizli'de bir araç, park halinde alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa süreli mühadelesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar neticesinde kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ