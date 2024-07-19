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Denizli'de Park Halindeki Araç Alev Aldı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halinde bulunan bir araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de bir araç, park halinde alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa süreli mühadelesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar neticesinde kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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