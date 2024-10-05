Denizli'de Paravan Şirketle 48 Mağdurdan 83 Milyon TL Dolandırıcılık

Denizli'de paravan şirketle farklı ülkelerde yaşayan 48 mağdur şahsı toplamda 83 milyon TL dolandıran 6 şüpheli şahsın 3 zanlısı yakalanmış diğer 3 zanlısı için de yurtdışında bulunduğu öğrenilmiştir. Adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, 2020-2023 yılları arasında ülkemiz ve yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı uyruklu şahıslara, paravan şirket sahiplerinin basın ve yayım araçlarını kullanarak kendilerine yatırım (hisse senedi, coin, ve benzeri finansal araçlar) yapıp yüksek kazanç sağlayabileceklerini vadederek Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda ülkelerinde yaşayan 48 mağdur şahsı toplamda 2 milyon 109 bin 272 Euro, 600 bin TL ve 80 bin İsviçre Frangı dolandıran 6 şüpheli şahıs yapılan banka hesap incelemeleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu neticesinde tespit edilmiştir. Yapılan operasyonlar ve aramalar sonucunda, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet telefon, 5 adet laptop, 2 adet tablet, 4 adet flash bellek, 2 adet harici hard disk ele geçirilmiştir.

Soruşturma dosyası kapsamında Denizli'de ikamet ettiği tespit edilen 3 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alınması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 3 Ekim 2024 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanmış, (3) şüpheli şahsın yurtdışında bulunduğu anlaşılmıştır. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ