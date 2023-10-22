Denizli'de Otomobilde Bıçaklanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilde bıçaklanmış halde bulunan sürücü, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilde bıçaklanmış halde bulunan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda, bir otomobilin kaldırıma çarptığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Sadi Tokgöz'ün (38) bıçaklanmış olduğunu belirledi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tokgöz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli K.N'yi (22) gözaltına aldı.

Zanlının, emniyetteki ilk ifadesinde, Tokgöz'ün kendisini kampüs bölgesinden "eve bırakma" bahanesiyle aracına aldığını, sonra aracı tenha bir yere park edip taciz etmeye başladığını, bunun üzerine bıçaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.