Denizli'de Otomobil Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil önce kaldırıma sonra orta refüjdeki Yavaş levhasına çarptı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralanmadan kurtulurken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücü M.E.E idaresindeki 20 ASH 166 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından orta refüjde bulunan Yavaş levhasına çarparak yola tekrar girdi. Çarpma sonucu araçta bulunan 2 şahısta herhangi bir yaralanma meydana gelmezken araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri 2 şeritli yolun 1 şeridini kontrollü bir şekilde kapattı. Araç çekici tarafından kaldırıldıktan sonra yol kontrollü bir şekilde eski haline geri döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
