Denizli'de Otomobil Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce kaldırıma ardından orta refüjdeki Yavaş levhasına çarparak durabildi. Kaza sonucunda araçta bulunan 2 şahısta herhangi bir yaralanma olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücü M.E.E idaresindeki 20 ASH 166 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından orta refüjde bulunan Yavaş levhasına çarparak yola tekrar girdi. Çarpma sonucu araçta bulunan 2 şahısta herhangi bir yaralanma meydana gelmezken araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri 2 şeritli yolun 1 şeridini kontrollü bir şekilde kapattı. Araç çekici tarafından kaldırıldıktan sonra yol kontrollü bir şekilde eski haline geri döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ