Denizli'de Otomobil Kaza Yaptı: Bir Yaralı

Denizli'de seyir halindeyken ön tekeri patlayan otomobil yoldan çıkara elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesinden yönünden Karakurt Mahallesine seyir halindeki 20 AGV 370 plakalı otomobilin sağ ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yolda savruldu. Yolda savrulan otomobil yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmeleri üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazada yaralanan yolcu S. Y. sıkıştığı otomobilin içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan S. Y. ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede gerekli muayenesi yapılan S. Y. sağlık durumun iyi olduğu ve kaza sonucu kolunun kırıldığı ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ