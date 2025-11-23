Denizli'de Otobüs ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 13 Yaralı

Denizli'de minibüs ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Minibüsün devrildiği, otobüsün yoldan çıktığı kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, Denizli- Uşak karayolu üzerindeki Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye-İstanbul seferini yapan Ayhan Arıkan idaresindeki 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü, Denizli'den kalkış yaparak Uşak istikametine giderken işçileri evlerine bıraktıktan sonra dönüşe geçen Onur Y. yönetimindeki 20 ANS 636 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yolcu otobüsü de yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otobüs şoförü Ayhan Arıkan'ın ve 13 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ayhan Arıkan, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği. 13 yaralının da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ