Denizli'de otluk ve ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yeniköy mahallesinde otluk ve ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre bugün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda Orman Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın hem havadan hem de karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına bölge halkıda traktörler ve sulama tankerleri ile destek veriyor.

Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. - DENİZLİ