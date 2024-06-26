Denizli'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Denizli'nin ormanlık alanda meydana gelen yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Tekke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşlar yangına müdahale ediyor. Bölgede ara ara şiddetlenen rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına almak güçleşiyor. - DENİZLİ