Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın helikopter ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, helikopter desteğiyle yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. - DENİZLİ