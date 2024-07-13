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Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın helikopter ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, helikopter desteğiyle yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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