Denizli'de Ormana Yakın Anız Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen yangın, ormana yakın anız tarlasında çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise soruşturma sonucunda belirlenecek.
Denizli'de ormana yakın anız tarlasında yangın çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Denizli'nin Honaz ilçesi Ovacık Mahallesinde Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormana yakın anız tarlasında yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman müdürlü ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da destek veridi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin yapılan incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ