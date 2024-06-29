Denizli'de Ormana Yakın Anız Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'de ormana yakın anız tarlasında yangın çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Honaz ilçesi Ovacık Mahallesinde Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormana yakın anız tarlasında yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman müdürlü ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da destek veridi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin yapılan incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ