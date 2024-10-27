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Denizli'de Orman Yangınına Yoğun Mücadele Devam Ediyor

Denizli'de Orman Yangınına Yoğun Mücadele Devam Ediyor
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üçüncü günde süren orman yangınında, 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve 715 personel ile mücadele sürüyor. Yangın, sarp arazide devam ederken, hava ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üçüncü günde devam eden yangında, alevlerle mücadele gece de aralıksız olarak devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli'de devam eden yangına 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve 715 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor. Sarp ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla yerden devam eden mücadeleye orman ve itfaiye teşkilatına bağlı birimler ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerde destek veriyor. İş makineleriyle yangının önü kesilmeye çalışılırken, alevlerle mücadele karanlık ve soğuğa rağmen aralıksız olarak devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizli'de devam eden yangına gün boyunca 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personel ile müdahale edilmiştir. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir. Arazi şartlarının karadan müdahaleye imkan vermediği noktalarda hava araçları gün boyu çalışmış, iş makineleri ile yol açma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Sosyal medyada yer alan, 'Denizli'de devam eden yangına ait' olduğu iddia edilen görsellerin ise Denizli'de devam eden yangınla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın şu an için yerleşim yerlerine tehdit oluşturmamaktadır" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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