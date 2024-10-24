Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Karcı Dağının yakınlarında çıkan orman yangını için itfaiye ekipleri seferber oldu. Karadan ve havadan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Karcı dağının yakınlardaki ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi ile Babadağ ilçesi arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra Karcı Dağının zirvesine yakın bir noktada ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havandan yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor. Coğrafi şartlar nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangınları Yerel Haberler Orman Yangını Acil Durum denizli 3-sayfa İtfaiye Çevre Yaşam

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor

Şehit mühendisin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! İlaç fiyatlarına zam ne zaman uygulanacak? Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile neden görüştü? İşte o görüntüler! 25 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Kova, Balık, Oğlak burcu yorumu! 25 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Venom 3 ne zaman çıkacak? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu? 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.