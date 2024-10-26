Denizli'de Orman Yangınına Helikopterli Mücadele Devam Ediyor

Denizli'de orman yangınının 3. gününde helikopterle mücadele devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'de Karcı Dağında çıkan yangının üçüncü gününde sarp arazideki ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye devam ediyor. Zorlu arazi şartlarında 6 yangın söndürme helikopteri, içinde gönüllerinde olduğu 524 personel yangına müdahale etmeye etmek için çalışıyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının üçüncü gününde müdahaleye devam ediyor. Orman yangının 3'üncü gününe girildi. Orman yangınına, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 iş makinası, 12 ilk müdahale aracı ve içinde gönüllülerinde bulunduğu 524'e yakın personelle müdahale ediliyor.

Çıkan orman yangının ardından çeşitli kurum, kuruluş ve STK'larda yangında müdahale etmek için ekiplere yardım ediyor.