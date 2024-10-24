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Denizli'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Denizli'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Denizli'nin Karcı Dağı'nda öğleden sonra başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sarp arazideki yangına karşı ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor.

Denizli'de ormanlık alanda öğleden sonra başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karadan müdahalenin güç olduğu alanda ekipler alevleri kontrol altına almak için cansiperane mücadele ediyor.

Denizli'de Karcı Dağında saat 14.30 sularında saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahalede bulundu. Yangının sarp arazide olması ve karadan ulaşımın zorlu olması nedeniyle karadan müdahale yetersiz kaldı. Karadan yapılan ilk müdahalenin ardından bölgeye yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçakları sevk edilerek havadan müdahale başladı. Yaklaşık 3 saattir müdahalelerin sürdüğü orman yangını halen devam ediyor. Ekipler zorlu arazi şartlarına rağmen alevleri kontrol altına almak için cansiperane mücadeleye devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Acil Durum denizli 3-sayfa Yaşam

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