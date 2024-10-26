Denizli'de Orman Yangını Üçüncü Gününe Girdi

Denizli'de Karcı Dağı'nda çıkan yangının üçüncü gününde sarp arazide ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye devam ediyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise orman yangını ile yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerine yakın olmadığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.48'de orman yangını çıktı. Orman yangınının ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahalenin saat 15.01'de yapıldığını belirtti. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının üçüncü gününde müdahaleye devam ediyor. Sarp arazide çıkan orman yangınının ise 3. gününe girildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, orman yangını hakkında yaptığı açıklamada ise, "Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olması ve yol olmamasından dolayı yangın mahalline arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşılamamaktadır. Yangın bölgesine yaya olarak ulaşan toplam 524 personel ve orman gönüllüsü ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir. Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 6 helikopter, 10 arazöz, 15 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 31 hizmet vasıta aracı, 5 iş makinesi ile müdahaleye devam edilmektedir. Ayrıca 1 AFAD ekibi, 4 kişilik UMKE, 3 kişilik 1 ambulans 3 kişi tedbir amaçlı bölgede bulunmaktadır" ifadelerine yer verirken, müdahale edilen yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olmadığını ve aynı zamanda söndürme çalışmalarına tüm birimlerin devam ettiğini aktardı. - DENİZLİ