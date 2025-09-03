Denizli'de Orman Yangını Soğutma Çalışmalarında Kaza: Arazöz Şarampole Yuvarlandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını soğutma çalışmalarını yürüten arazöz, şarampole devrildi. Kazada maddi hasar oluşurken, personel yara almadan kurtuldu.
Denizli'nin Buldan ilçesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinden dönen arazöz şarampole yuvarlandı. Maddi hasar oluşan kazadan, orman personelleri yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre; Buldan'da yaşanılan orman yangınında görev alan ve ardından soğutma çalışmalarını yürüten Buldan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Buldan Bostanyeri mahallesi İçme Deresi mevkiine şarampole devrildi. Orman personeli V. A. yönetimindeki 12 ton su kapasiteli arazözde maddi hasar meydana geldi. Arazözün metrelerce sürüklendiği kazadan, araçta bulunan personeller yara almadan kurtuldu. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa