Denizli'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın müdahale ekibi kaza geçirdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın müdahale ekibi kaza geçirdi. Yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkan arazöz şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli'ye bağlı Buldan ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Üçyol Yangın İlk Müdahale Ekibi yangın ihbarına giderken kaza yaptı. Kaza 10 Temmuz tarihinde Üçyol Orman biriminden yola çıkıp Türlübey Mahallesinden verilen yangın ihbarına giderken meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yapılan ihbar sonucu 112 ekipleri kazaya müdahale etti. Buldan Orman ekibi görevlileri Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ