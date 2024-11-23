Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 11 Tutuklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen operasyonda organize suç çetesi çökertildi. 18 şüpheliden 11'i tutuklanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Denizli'de organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

DENİZLİ - Denizli'de organize suç çetesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak faaliyetleri kapsamında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarıyla vatandaşları mağdur eden örgüte yönelik operasyon düzenlendi. A.K. liderliğinde suç örgütüne 2024 Haziran ayı itibariyle başlayan operasyonların sonuncusu 19 Kasım'da gerçekleşti. Suç örgütü üyesi 18 şüpheli şahsın ikamet ve işyerlerinin bulunduğu 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 415 adet fişek, 1'i kalaşnikof olmak üzere 2 adet tüfek, 23 adet bıçak ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. 6'sı cezaevinde olmak üzere 18 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 11 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.