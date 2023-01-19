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Denizli'de ölü bulunan hayvanlar ekipleri harekete geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de ölü bulunan hayvanlar ekipleri harekete geçirdi Hayvanların zehirlendiği ileri sürüldü Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 kedi ve 5 köpek ölü bulundu.

Denizli'de ölü bulunan hayvanlar ekipleri harekete geçirdi

Hayvanların zehirlendiği ileri sürüldü

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 kedi ve 5 köpek ölü bulundu. Hayvanların zehirlendiği iddia edildi

Oay, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin farklı noktalarında yaşayan vatandaşlar, sabah dışarı çıktıklarında kaldırımlarda ve boş arsalarda köpek ve kedi ölüleriyle karşılaştı. Bazı hayvanların can çekiştiğini gören çevre sakinleri, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı. Mahalle sokaklarından 4 kedi ve 5 köpeğin ölüsünü bulan ekipler, çevreden numune aldı.

Mahallede köpeğini telef olmuş halde buldu

Olayla ilgili konuşan Hasan Özdemir, kayıp köpeğini ararken birçok ölü hayvan bulduğunu söyledi. Kendi köpeğinin de zehirlendiğini iddia eden Özdemir, "Yaklaşık bir haftadan bu yana sahipli ve sahipsiz kedi ve köpekler katlediliyor. Yaşanan olayla ilgili olarak polise ve belediye ekiplerine ihbarda bulunduk. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

(AÖ-MB-ŞG-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli kedi 3. Sayfa Yerel Haberler

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