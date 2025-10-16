Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı: Eğitimciler Eylem Düzenledi

Denizli'de öğrencilerini taciz ettiği ve kendisine "Kan akacak" diyerek tehdit etmesi üzerine kantin işletmecisinin oğlu hakkında şikayette bulunan okul müdürünün silahlı saldırıya uğraması hakkında eğitimciler eylem yaptı.

Denizli'de sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte okula gitmek için aracına binmek üzere olan 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, kantin işletmecisinin oğlu K.K. (17), tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Okul Müdürü Feyzi Özmen'in Nisan ayı başlarında kendisine öğrencilerin taciz edildiği iddiası üzerine öğrenci ve velilerin emniyete giderek şikayetçi olmalarını önermesi üzerine kantin işletmecisi tarafından odasında tehdit edildiği öğrenildi. Silahlı saldırı olayının şüphelisinin annesi ve aynı zamanda kantin işletmecisi okul müdürü Feyzi Özmen'in odasına giderek "Oğlumu zor zapt ediyorum. Senin yüzünden kan akacak" diyerek tehdit ettiği, Özmen'in ise bu tehditler üzerine Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olduğu ifade edildi. Okul Müdürü Özmen'in şikayeti üzerine kantin işletmecisinin oğlu K.K.'nın hafta başında 5 aylık cezasının kesinleştiği, kaymakamlık tarafından ise gelen yazıyla da bu hafta içerisinde kantinin tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

Hem ceza hem tahliye kararı sonrası olayı gerçekleştirdiği değerlendiriliyor

Okul Müdürü Feyzi Özmen'in tehdit edilmesi üzerine yapılan şikayet sonrası sonuçlanan davada ceza alan K.K., kantinin tahliye kararı verilmesi üzerine sabah saatlerinde Feyzi Özmen'i bir süre takip ettiği, evine gittiği, bugün sabah ise çocuklarının gözünün önünde planlı olarak okul müdürü Özmen'e silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Eğitimciler meslektaşları için okul önünde toplandı

Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü Feyzi Özmen için meslektaşları 19 Mayıs İlkokulu önünde bir araya geldi. Çok sayıda eğitimci bir araya gelerek basın bildirisi yayınladı. Grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, "19 Mayıs İlkokulu okul Müdürümüz ve aynı zamanda Eğitim Bir Sen yönetim kurulu üyemiz Feyzi Özmen, daha önce okulun ve öğrencinin güvenliğini sağlamak için okul kantin işletmecisi ve oğlu ile alakalı tutanaklar tutmuş, şikayetçi olmuş, konu çeşitli makamlarca soruşturulmuş mahkemeye aksetmiş ve ilgililer ceza almıştır. Bu olaylar üzerine bugün sabah saatlerinde, evinin önünde, çocuklarının yanında kantin işletmecisinin oğlu tarafından silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Bu vahşi saldırı, yalnızca bir eğitimciye değil, tüm eğitim camiasına, çocuklarımızın güvenliğine ve kamu vicdanına yönelmiş bir tehdittir. Bu olay ne ilk ne de bu gidişle maalesef son olacaktır. Son yıllarda eğitimcilere yönelik şiddet olayları artarak devam etmektedir. Öğretmenler sınıflarda, idareciler koridorlarda, okul önlerinde tehdit altında çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin itibarı arttırılmalı, eğitim çalışanlarımız saldırılara açık, korumasız, korunaksız, güvensiz bırakılmamalıdır. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, etkinleştirilmelidir. Bu kapsamda, değerler eğitimi, aileyi de içine alacak şekilde ve sosyal çevrenin öğrenci üzerindeki muhtemel negatif etkilerinden arındıracak kapsamda yeniden ele alınmalıdır. Çünkü eğer kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olacaktır" dedi.

Ayrıca okul müdürü Feyzi Özmen'in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Başkan Öselmiş, "Feyzi Özmen ameliyattan çıktı. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ